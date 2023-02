Il Verdura resort di Sciacca assume personale: i requisiti e i compiti

Il gruppo Rocco Forte cerca personale qualificato per il Verdura resort di Sciacca da assumere con contratto a tempo indeterminato. Le figure richieste sono: responsabile aree esterne e front office manager.

Responsabile aree esterne, i compiti

I compiti del responsabile delle aree esterne sono legate alle zone del verde in cui sorge il Resort, e chi verrà selezionato dovrà gestire e coordinare la squadra. Tra i principali compiti, la manutenzione delle aree esterne, del verde e delle coltivazioni agricole; il coordinamento del team di giardinieri e azienda agricola; la cura dei prati e delle piante; la richiesta di preventivi di piante e materiali.

Responsabile aree esterne, i requisiti

Ai candidati si richiede: consolidata esperienza pregressa in una posizione simile; studi ed esperienza in Agronomia; abitudine a gestire rapporti costanti con ditte esterne e fornitori; adattabilità e attitudine al lavoro di squadra; flessibilità; referenze. Rocco Forte offre un contratto a tempo indeterminato, attività di sviluppo e formazione e opportunità di carriera.

Front office manager, i compiti

I compiti del front office manager sono di responsabilità nelle operazioni, nelle strategie e nello sviluppo del dipartimento di front office del resort e riferisce direttamente al direttore del resort. Tra i compiti: responsabilità del servizio agli ospiti; selezione e sviluppo dei rapporti diretti e dei membri del team; guida del dipartimento per il raggiungimento degli obiettivi finanziati, di qualità e del persona; collaborazione con le prenotazioni, gestione dell’assegnazione delle camere e coordinamento con pulizie e manutenzione.

Front office manager, i requisiti

Tra i requisiti richiesti: ottima conoscenza di italiano e inglese, preferibile anche una terza lingua (spagnolo, francese o tedesco); esperienze professionali come front office manager in hotel 4/5 stelle (preferibile esperienza internazionale); preferibile laurea in gestione alberghiera; conoscenza di software gestionali alberghieri come Protel e Opera e del pacchetto Microsoft Office.

Come presentare la candidatura

Per inoltrare la candidatura, basta collegarsi al sito e andare sulla pagina dedicata all’offerta di lavoro.

