L'Asp di Agrigento cerca avvocati: l'avviso pubblico di selezione

L'Asp di Agrigento cerca avvocati e indice un Avviso pubblico per la selezione di tre legali. In esecuzione della delibera del commissario straordinario n. 1294 del 21 novembre 2022 è stato infatti indetto Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato per dirigente avvocato. Titoli e superamento del colloquio saranno i parametri che verranno presi come riferimento per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente avvocato.

La domanda

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere inviate, pena esclusione, tramite procedura telematica, scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi, a pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il bando

Il testo integrale del bando sarà pubblicato nel sito internet dell'Azienda www.aspag.it nella sezione bandi di concorso nella medesima data di pubblicazione dell’avviso. Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online nel sito https://aspag.iscrizioneconcorsi.it. Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno utilizzare l'apposita sezione del sito https://aspag.iscrizioneconcorsi.it ovvero rivolgersi alla U.O.C. Servizio risorse umane dell’ASP di Agrigento - viale della Vittoria, 321 (tel. 0922 40711 centralino) o indirizzando eventuali comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica risorseumane@aspag.it.

