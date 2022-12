Asp Agrigento, concorso per autisti di ambulanza: i requisiti, come presentare la domanda

Un concorso per l'assunzione di autisti di ambulanza è stato indetto presso l'Asp di Agrigento. I vincitori firmeranno i contratti a tempo indeterminato come Operatori Tecnici Specializzati – Autisti di Ambulanza – Cat. Bs: 6 i posti disponibili. Sarà possibile presentare la domanda di ammissione fino al 5 gennaio 2023.

I requisiti

I candidati per partecipare al concorso devono avere alcuni requisiti: cittadinanza italiana o uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando; età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati esclusi dall’elettorato attivo; assenza destituzione o dispensa dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico; patente di guida categoria B. Saranno esclusi anche i candidati a cui la patente di guida è stata ritirata, sospesa, revocata o è oggetto di revisione; effettiva esperienza professionale di cinque anni (60 mesi) acquisita presso enti pubblici o privati in qualità di Autista ovvero di Autista di mezzi di emergenza . Non possono essere valutate, quali requisito specifico di accesso, le attività di volontariato/tirocinante/stagista o altra non retribuita in quanto non espletate nell’ambito di un rapporto di lavoro; assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai sensi di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento e dalla normativa vigente; idoneità specifica alla mansione.

Le prove

Qualora il numero di domande di partecipazione sia elevato, l'Asp effettuerà una preselezione. La selezione invece verterà sulla valutazione dei titoli ed il superamento di due prove d’esame, una pratica ed una orale.

Come presentare la domanda

La domanda di ammissione al concorso per autisti di ambulanza all’ASP di Agrigento dovrà essere presentata esclusivamente online, tramite credenziali SPID, alla seguente pagina entro il 5 Gennaio 2023.

