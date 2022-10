La Coldiretti incontra il prefetto di Agrigento: aziende olivicole e vinicole a rischio

L’agricoltura agrigentina «è a un bivio». Senza interventi concreti di sostegno «chiuderanno centinaia di aziende olivicole e viticole». E’ l’allarme della Coldiretti che ieri in un incontro con il prefetto Maria Rita Cocciufa ha indicato le priorità che devono essere subito risolte. «In primo luogo - sottolinea il presidente Ignazio Gibiino - la vertenza olio d’oliva sta assumendo proporzioni enormi perchè con questa incertezza si rischia di non produrre o farlo a costi elevatissimi e non remunerativi. Ma accanto al comparto olivicolo - sottolinea ancora il presidente - anche quello dell’uva sta vivendo la peggior crisi. L’uva da tavola, infatti, si vende a pochi centesimi e questo significa che un intero sistema rischia. Il Prefetto ha ribadito il suo impegno nonostante il periodo di transizione in attesa della formazione del governo nazionale e di quello regionale».

