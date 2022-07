Siculiana, l’Adler Spa Resort Sicilia assume: ecco le figure richieste

È una stagione estiva straordinaria per il turismo della Sicilia che sta registrando record di presenze in ogni sua provincia. Non fa eccezione il nuovissimo Adler Spa Resort Sicilia, il nuovo elegante eco- resort che sorge a Siculiana (AG) in una location naturalistica unica, una delle più suggestive del Mediterraneo, e proprio per questo edificato nel segno del basso impatto paesaggistico e ambientale.

Aperto dal 7 luglio, l’Adler Spa Resort Sicilia registra il tutto esaurito non solo nel periodo estivo ma fino a ottobre, con un‘elevata richiesta che prosegue nei mesi successivi: considerato tale successo e in vista della ricca proposta autunnale, la struttura necessita di implementare il proprio organico per una gestione ottimale dei servizi.

In questo contesto, implementare il personale è fondamentale per garantire agli ospiti gli standard qualitativi d’eccellenza che contraddistinguono le strutture ADLER in modo costante sull’intero periodo: la struttura agrigentina necessita in particolare di integrare il Team con nuove professionalità destinate ai reparti della Sala e della Cucina.

Le posizioni aperte, a cui gli interessati possono facilmente candidarsi, sono le seguenti: Commis de Rang; Chef de Partie (a la carte); Commis di cucina; Chef de Rang; Cameriera ai piani. L’Adler Spa Resort Sicilia mira a coinvolgere i propri collaboratori offrendo loro un lavoro stabile e creando un ambiente positivo e di fiducia con importanti opportunità di crescita professionale e formazione continua, è scritto in una nota.

