Agrigento, la Uil «ingaggia» i ragazzi del servizio civile universale

L’Adoc ripropone quest’anno ad Agrigento il progetto Amesci, per soddisfare i bisogni di supporto, informazione e tutela in materia consumeristica. Il segretario della Uil Gero Acquisto ne sottolinea l’importanza «Il servizio civile universale è un’opportunità per i ragazzi di inserirsi in un contesto lavorativo differente per approfondire tematiche ad oggi rilevanti e allo stesso tempo è un’occasione per la Uil di potenziare le campagne di divulgazione, formazione e sensibilizzazione in materia consumeristica.

