Siculiana, l’Adler Resort Sicilia cerca lo Chef de Rang

Al nuovissimo Adler Spa Resort Sicilia fremono gli ultimi preparativi per il grand-opening previsto il prossimo 7 luglio, a Siculiana (AG) ed anche il Team è quasi al completo. Tutto è pensato per mantenere la promessa "Let your soul fly". Per dare ogni giorno vita a questa promessa, il Resort si affida ad una squadra giovane, dinamica e motivata. Un team di persone capace di sorprendere gli ospiti con prestazioni eccellenti, facendoli sentire a casa. La struttura ha già selezionato diverse figure, e darà occupazione a circa 140 persone. A completamento della squadra del Ristorante, l’hotel è alla ricerca di candidati per la figura di Chef de Rang, con buona conoscenza della lingua inglese, da inserire a tempo pieno. Chi è interessato, può inviare la propria candidatura qui: Chef de Rang (f/m) | Adler Spa Resorts & Lodges (onboard.org). Tutte le candidature ricevute verranno valutate e i profili che risulteranno idonei saranno convocati per un colloquio conoscitivo.

L’Adler Spa Resort Sicilia adotta una politica del personale orientata a proporre ai collaboratori un lavoro stabile ed a una crescita sinergica con l’azienda. La scelta delle risorse umane è in linea con la filosofia del progetto di offrire al cliente uno stretto e costante rapporto con il luogo e il territorio. La struttura nasce infatti nel segno del rispetto e della valorizzazione della natura, della cultura e della comunità locale.

La struttura

Costruito in linea con i principi dell’architettura sostenibile, con materiali naturali e autoctoni, l’ADLER Spa Resort SICILIA si trova a Siculiana, in una suggestiva posizione panoramica, su una collina affacciata sul mare e si integra armoniosamente nel paesaggio circostante. Dispone di 90 camere tutte con terrazzo privato di 15 m² edificate tra giardini fioriti, profumo di zagare e piccole aree coltivate con vigneti, oliveti e orti di erbe aromatiche. Una vegetazione tipica, che scivola fino all’accesso al mare. Anche il Centro Wellness & Spa si ispira al mare, proponendo una vasta scelta di programmi SPA, dalla thalassoterapia, alle applicazioni vulcaniche, fino ai trattamenti esclusivi ADLER che utilizzano le sostanze naturali locali, quali il sale marino, l’estratto d’arancia, oli essenziali e fiori. La proposta culinaria ha un’impronta mediterranea e si basa su ingredienti semplici, propri della cucina quotidiana sicula, provenienti da piccoli produttori locali d’eccellenza, reinterpretati in chiave nuova, leggera e gourmet. Un variegato e ricco programma di proposte outdoor permette agli ospiti di scoprire e ammirare la bellezza unica del territorio, in tutte le stagioni.

