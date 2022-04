Sciacca, Rocco Forte raddoppia i progetti per le ville di lusso

Rocco Forte rilancia a Sciacca dove il gruppo turistico partecipato dalla Cassa Depositi e Prestiti possiede un golf resort, il Verdura, molto noto a livello internazionale, cui di recente si è affiancato lo storico hotel Villa Igiea di Palermo.

Accanto al resort e ai campi da golf di Verdura, Rocco Forte ha puntato a un investimento complementare realizzando già 25 ville di lusso indipendenti nell’ambito di un accordo di programma quadro pubblico-privato con Invitalia e con il comune di Sciacca. «Abbiamo le autorizzazioni e sono state approvate le varianti urbanistiche per realizzarne un’altra quarantina su 50 ettari di aree verdi, abbiamo riscontrato un grande interesse e molte residenze sono già state vendute» ha detto l’imprenditore italo-britannico intervenendo ad un convegno sul turismo a Sciaccamare, resort del gruppo Mangia, situato sempre nell’area. Nel corso dell’incontro è stato affrontato anche il tema del termalismo in questa parte della Sicilia.

Forte ha focalizzato l’attenzione anche sulle Terme di Sciacca, di proprietà della Regione, chiuse da 7 anni, un patrimonio in liquidazione e tuttora alla ricerca di un partner privato che possa gestirle e rilanciarle, sottolinea il Sole 24 Ore. «Se non si è ancora trovato un imprenditore disponibile ad intervenire - ha detto Forte - è perché fino ad oggi non è mai stato fatto un bando internazionale in modo intelligente». Per l’imprenditore italo-britannico, inoltre, sempre a Sciacca manca un porto turistico: «Se ci fosse, i margini di crescita del settore aumenterebbero ulteriormente». Infine previsioni e valutazioni sull’impatto del conflitto ucraino. «La gente vuole viaggiare, e dopo due anni di pandemia le prospettive per il nostro turismo sono ottime: prevediamo un numero di ospiti record, in arrivo in particolare dagli Stati Uniti» ha sottolineato Forte.

© Riproduzione riservata