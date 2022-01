Lampedusa e Linosa, 41 milioni dal Pnrr per opere di riconversione ecologica

«Il “Programma isole verdi” del Pnrr destina 200 milioni di euro alle 19 isole minori italiane per azioni di riconversione ecologica. Sono 41 i milioni assegnati a Lampedusa e Linosa». Ne dà notizia Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa.

«Il Pnrr rappresenta una grande occasione di crescita, sviluppo e riconversione ecologica – aggiunge Martello - ma per poterne cogliere le opportunità messe a disposizione dal governo grazie ai fondi comunitari, anche i Comuni devono fare la loro parte. Per utilizzare queste risorse è necessario avviare una serie di progetti che abbiano come finalità la “riconversione verde” delle nostre isole attraverso interventi di diverso tipo che possono interessare opere pubbliche, ad esempio impianti di produzione energetica, ma anche misure destinate ad imprese e privati nel campo della mobilità ecologica, del fabbisogno energetico, o della riconversione dei mezzi di trasporto di terra e di mare».

Il sindaco assicura che «l’amministrazione comunale è al lavoro, grazie anche alla collaborazione di strutture esterne, per individuare i progetti più adatti alle realtà delle Pelagie in linea con gli obiettivi del programma».

