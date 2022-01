Parco delle Terme di Sciacca, affidati i lavori di riqualificazione

«Il Comune di Sciacca ha comunicato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, l’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione dello storico parco termale, parte integrante di un più vasto e ricco patrimonio che la Regione Siciliana deve al più presto rilanciare». Lo ha reso noto il senatore del Movimento Cinque Stelle Rino Marinello. La gara, per un importo previsto di 340.000 euro, è stata aggiudica con il miglior ribasso del 33 per. Il relativo contratto, espletate le verifiche di legge, dovrà essere stipulato entro 60 giorni.

«È chiaramente auspicabile – dice il senatore Marinello - che il risparmio relativo al ribasso d’asta, 100.000 euro circa, venga reinvestito nell’ambito della riqualificazione delle Terme di Sciacca. Il progetto finanziato porterà un notevole beneficio non solo al complesso delle Terme ma all’intera comunità di Sciacca, che vedrà finalmente recuperato un importante spazio a beneficio di tutti i cittadini, in attesa che anche i restanti servizi termali possano tornare alla pubblica fruizione. Come ho sempre fatto fino ad oggi, intervenendo più volte nei confronti degli uffici competenti – conclude Marinello - continuerò a verificare il rispetto delle scadenze per evitare che l’iter possa subire rallentamenti».

Sei mesi fa è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Sciacca e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo per il finanziamento di 500 mila euro per il progetto di riqualificazione del Parco delle Terme. Qualche settimana prima la giunta comunale aveva dato il via alla sottoscrizione dell’accordo operativo «regolante i rapporti tra Autorità di Gestione del Piano Operativo Cultura e Turismo e il Comune di Sciacca». L’accordo è finalizzato all’attuazione dell’intervento denominato «Terme di Sciacca: lavori di manutenzione straordinaria del parco delle Terme di Sciacca e strutture annesse, con consolidamento manufatti area del parco compresi gli impianti tecnologici e le attrezzature per il parco gioco» L’intervento ha l’obiettivo di riqualificare il parco attraverso la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza degli spazi e delle aree verdi; la sistematica manutenzione delle strutture esistenti; la realizzazione di opere volte a favorire l’accessibilità e la fruibilità degli spazi al pubblico (creazione di una pista pedonale, di un’area gioco attrezzata per bambini normodotati e diversamente abili, creazione di un’area fitness; la collocazione, il mantenimento e la manutenzione degli impianti tecnologici; l’istallazione di un sistema di videosorveglianza allo scopo di evitare atti di vandalismo. Il finanziamento è incluso nel Piano Operativo «Cultura e Turismo» del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, approvato con deliberazione Cipe nel 2018 come ha ricordato ieri l’assessore comunale. L’obiettivo è di riaprire il parco che per anni è stato uno tra i luoghi maggiormente frequentati anche da molte famiglie di Sciacca.

