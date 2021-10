Scala dei Turchi, dal governo Musumeci un milione di euro per misure contro l'erosione

La Regione Siciliana in soccorso della Scala dei Turchi, uno dei siti naturalistici più belli dell'isola ma continua vittima dell'erosione costiera. Il governo Musumeci ha appena deliberato lo stanziamento di un milione di euro per progettare interventi volti a contrastare i fenomeni erosivi nella scogliera di Realmonte. Il finanziamento arriverà attraverso l'Ufficio contro il dissesto idrogeologico, che fa capo al governatore.

«Dopo avere adottato nei mesi scorsi tutte le misure necessarie per la messa in sicurezza di quest'area attraverso la Struttura commissariale e la nostra Protezione civile - spiega il presidente Nello Musumeci - passiamo adesso alla fase della tutela. Le indagini specialistiche che stiamo per disporre dovranno dirci al più presto cosa provoca lo sgretolamento della falesia di marna bianca in modo da potere affidare a esperti di altissimo valore, senza indugi, la pianificazione delle opere che serviranno a salvaguardare l'integrità di questo meraviglioso angolo della Sicilia».

«Per la Scala dei Turchi, così come per tutte le aree naturalistiche di grande pregio dell'Isola - continua Musumeci - il nostro impegno è stato sin dal primo giorno altissimo e io stesso ho voluto rendermi conto della situazione visitando personalmente quei luoghi, in compagnia dell’assessore all’Ambiente Toto Cordaro. La promessa di proteggerli e di valorizzarli al massimo sarà mantenuta senza ombra di dubbio».

«Il nostro obiettivo - ribadisce l'assessore al Territorio e Ambiente, Toto Cordaro - è quello di compiere, entro la fine dell'attuale legislatura, ogni atto che serva alla fruizione corretta, sicura, confortevole e rispettosa di questo meraviglioso scenario che il mondo ci invidia. Per raggiungerlo, continuiamo a lavorare in silenzio, ma senza sosta, nello stile che ci ha sempre contraddistinti e che antepone i risultati concreti all'annuncio a effetto, spesso privo di contenuti».

