Tari, al Agrigento ultimi giorni per gli sgravi

Quattro milioni di euro per sostenere le imprese e le famiglie in crisi a causa delle restrizioni del Covid. Rimangono gli ultimi due giorni utili per presentare le istanze, per ottenere l’abbattimento totale o parziale di Tari, Imu e canone patrimoniale riservato ai soggetti danneggiati dalla pandemia.

La scadenza, infatti, è fissata per domani, 30 settembre. «Si tratta di una opportunità di sostegno e di aiuto concreto – ha dichiarato il sindaco Francesco Miccichè - per tutti gli imprenditori e le famiglie colpiti dalla crisi legata al Covid-19 e alle sue restrizioni. Tagliare le tasse comunali in un momento così difficile rappresenta sicuramente una boccata di ossigeno per molti. Ricordo che rimangono gli ultimi due giorni disponibili per presentare le istanze al Comune».

Nel regolamento approvato dal Consiglio comunale lo scorso luglio sono previste misure agevolative sulla Tari fino al 100 per cento per l’anno 2021 per tutte le attività commerciali che hanno subito in- genti perdite, a seguito delle misure restrittive dovute al virus.

