Vacanze, uno stand di Sciacca alla Borsa Globale dei Turismi a Terrasini

I giornalisti della Fijet guidati dal presidente nazionale Giacomo Glaviano apporteranno il loro contributo alla XXIII edizione di Travelexpo, che si apre oggi a Città del Mare. Ci sarà anche uno stand della città di Sciacca alla Borsa Globale dei Turismi con la Sicilia che è nella top 10 delle migliori isole europee per una vacanza.

«La notizia - dice Giacomo Glaviano - arriva da una indagine condotta da Kayak, leader mondiale tra i motori di ricerca di viaggio, che ha svelato la sua classifica raccogliendo dati su 70 isole in tutta Europa in base a 7 diverse categorie: meteo, accessibilità dei voli, prezzi, sicurezza rispetto al Covid e Sostenibilità. Travelexpo è la Borsa B2B dedicata agli operatori turistici, l’agora del turismo siciliano, costituisce punto di arrivo e di ripartenza per il mondo del business e occasione d’incontro tra domanda e offerta».

