Comune di Agrigento, via libera all'aeroporto: il Consiglio approva il progetto

Il Consiglio Comunale di Agrigento dà il via libera alla realizzazione di un Aeroporto nel centro meridionale della Sicilia.

La proposta era arrivata in sede di riunione dei capigruppo dal Comitato promotore pro-Aeroporto di Agrigento ed il Cartello Sociale ed ora ha trovato all’unanimità il voto favorevole di Aula Sollano.

«Occorre - commenta il presidente del consiglio Comunale Giovanni Civiltà - un forte intervento politico a favore della realizzazione delle infrastrutture di trasporto della Provincia, perchè il territorio soffre di un arretramento infrastrutturale nel sistema dei trasporti che non trova eguali in tutta la Nazione. Si auspica - aggiunge Civiltà - u n’azione collegiale di tutte le forze sane ed attive della Provincia: Il Cartello Sociale, le Autorità a tutti i livelli, la politica, il clero, gli ordini professionali per rivendicare il finanziamento di tutte le opere indispensabili sopracitate, attraverso i canali provinciali, regionali, nazionali, europei».

