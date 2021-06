La spiaggia di Eraclea Minoa si mette in mostra: la foto esposta all'aeroporto di Bergamo

La spiaggia di Eraclea Minoa sarà pubblicizzata durante l’estate all’Aeroporto Orio al Serio (Bergamo). Il costo dell’operazione, di cui si sta occupando con affidamento diretto la IgpDecaux Spa, è di 12.290 euro: metà a carico del Comune e l’altra metà della Regione.

Intanto è partita la stagione turistica: già operativi due stabilimenti balneari, il camping aprirà il 18 giugno. «Si è concretizzato il lavoro svolto in questi mesi, un’idea di promozione del territorio - ha dichiarato il sindaco di Cattolica Eraclea Santino Borsellino - dalle ampie vedute e che veramente può portare all’attenzione nazionale ed internazionale le nostre meraviglie, con a capo la nostra bellissima Eraclea Minoa. Abbiamo creduto e voluto questo traguardo, l’affissione della nostra perla nello spazio pubblicitario di uno dei primi aeroporti italiani, come appunto quello di Bergamo, incarna ed identifica la nostra visione politica e come vogliamo agire per far conoscere nel mondo il nostro territorio. Il progetto – ha spiegato il primo cittadino - ha come oggetto l’esposizione dell’immagine della spiaggia e del costone di Capo Bianco per tre mesi, dal 1 giugno al 1 settembre, in una posizione strategica dell’aeroporto».

© Riproduzione riservata

