Sciacca, operatori ecologici senza salario da due mesi: sindacati pronti alla protesta

La Fiadel è pronta alla protesta per ottenere il pagamento con puntualità dei salari ai lavoratori impegnati a Sciacca nel servizio di raccolta rifiuti.

Devono riscuotere la mensilità di aprile e quella di maggio è maturata. Vincenzo Lo Re e Luigi Costa non escludono la programmazione di uno sciopero. Intanto, hanno chiesto una convocazione al comune e sollecitato la presenza all’incontro anche della Srr e delle ditte che svolgono il servizio in città. I lavoratori sono dipendenti della Srr, ma in comando alle ditte e mensilmente l’iter per il pagamento dei loro stipendi prevede passaggi che coinvolgono Comune, Srr e ditte.

