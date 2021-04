Un nuovo centro per vaccinare gli operatori turistici, la proposta del Distretto Valle dei Templi

Aprire un nuovo centro vaccinale per accelerare le somministrazioni agli operatori della filiera turistica, cercando di salvare la stagione estiva e per dare una boccata di ossigeno ad uno dei comparti più penalizzati dalla pandemia.

La proposta arriva dal Distretto Turistico Valle dei Templi ed è indirizzata ai vertici dell’azienda Sanitaria locale. In questa ottica di collaborazione il Distretto Turistico ha messo a disposizione la propria sede del Viale della Vittoria per l’eventuale apertura di un ulteriore centro vaccinale nel centro cittadino. Si tratta dell’ex caserma dei Vigili del Fuoco, oggi di competenza del Comune.

«Accogliamo con grande apprezzamento e senso di gratitudine la disponibilità offerta dal Distretto Turistico – afferma Giuseppe Amico, responsabile dello staff della direzione generale dell’Asp –e la prenderemo in considerazione. Potenziare i centri vaccinali, in misura alla disponibilità delle dosi da somministrare, è sempre un fattore importante, che ci permette di evitare la concentrazione degli utenti e accelerare le somministrazioni». La filiera Turistica agrigentina, di cui fanno parte i proprietari, i gestori ed i lavoratori di hotel e ristoranti, ma anche i tour operator, bus operator, le società di servizi ed altre figure professionali, chiede di essere inserita al più presto nelle campagne vaccinali, per dare spinta ad un settore in ginocchio.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani, Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE