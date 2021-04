Menfi punta al turismo, il Comune darà in gestione il teatro del mare

Menfi punta su alcune iniziative per promuovere il turismo durante la stagione 2021 ed ha approfittato degli ultimi mesi, caratterizzati anche da particolari restrizioni negli spostamenti, per tirare a lucido le località balneari.

Una mappa virtuale di Menfi, un progetto nato con il bilancio partecipato, che propone una guida turistica, una sorta di metropolitana virtuale che comprende monumenti, ma anche la casa vitivinicola, ristoranti e altre attività. È una delle iniziative varate per l’estate presentata ieri dall’assessore comunale al Turismo, Nadia Curreri.

Il progetto è già in dirittura d’arrivo. «Si sta procedendo alla gara per appaltare il servizio – dice l’assessore – e ci saranno interpreti del territorio che lo racconteranno. Il turista a Menfi diventerà attore della sua vacanza». L’assessore Curreri annuncia anche l’intenzione del Comune di affidare in gestione il teatro del mare attraverso una manifestazione d’interesse. Anche agenzie del nord Italia si sono fatte avanti.

