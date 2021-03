Finanziaria, bonus per le partorienti delle isole minori. Martello: "Sostegno importante"

"L'emendamento alla finanziaria regionale che innalza da 3 mila a 5 mila euro il bonus per le donne delle isole minori che per partorire devono spostarsi nei punti nascita delle città siciliane e sono costrette ad affrontare spese non indifferenti, è un importante segnale di attenzione per le nostre comunità". Lo dice Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa.

"Ringrazio Eleonora Lo Curto, capogruppo dell’Udc all’Ars, che ha proposto questo emendamento già approvato durante l’esame della manovra finanziaria nelle commissioni - aggiunge - e ringrazio coloro i quali lo hanno sostenuto e condiviso nel merito, ad iniziare dal presidente della commissione Sanità Margherita La Rocca Ruvolo".

"I residenti delle Isole minori della Sicilia vivono una realtà del tutto particolare ed hanno necessità specifiche soprattutto dal punto di vista dell’accesso ai servizi sanitari. Questa norma è di certo un sostegno concreto ed importante per le partorienti e per le loro famiglie, mi auguro - conclude - che al termine della manovra finanziaria la commissione Sanità dell’Ars possa ascoltare tutti noi sindaci delle Isole minori per una seduta dedicata alla necessità di rafforzare le strutture ed i servizi sanitari nei nostri territori, resa ancora più urgente dall’emergenza Covid".

