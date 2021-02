Lavori per opere pubbliche, ammessi ai fondi 5 comuni della provincia di Agrigento

Con decreto del ministero dell’Interno, di concerto con quello dell’Economia sono stati determinati i comuni a cui spetta il contributo da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. In particolare, per l’anno 2021, i contributi ammontano complessivamente ad un miliardo e 850 milioni.

Cinque i comuni agrigentini che hanno beneficiato del provvedimento. Ravanusa ha fatto la parte del leone con tre progetti (2.500.000 euro). Finanziamenti anche per i comuni di Aragona (4 progetti per 2.104.000 euro), Porto Empedocle (un progetto di 613.920 euro), Sambuca di Sicilia (3 progetti per 2.040.000 euro) e Sant’Angelo Muxaro (un progetto da 995 mila euro). Questi ultimi due comuni, insieme a Ravanusa beneficeranno di tali fondi già quest’anno.

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE