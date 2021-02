L'Asp di Agrigento assume 6 farmacisti: si occuperanno dei vaccini anti-Covid

Sei nuovi dirigenti farmacisti in servizio all’Asp di Agrigento per offrire il loro prezioso contributo alla lotta quotidiana al Covid. I professionisti, con contratto a tempo determinato, saranno in servizio fino al prossimo 31 dicembre, ma l’azienda avrà la possibilità di rinnovare il loro incarico per ulteriori trentasei mesi.

I nuovi farmacisti svolgeranno un ruolo chiave nelle attività di conservazione e preparazione delle dosi di vaccino anticovid-19 da somministrare quotidianamente, ed in quantità crescenti, nel corso della campagna vaccinale.

Tre dei nuovi dirigenti farmacisti svolgeranno la loro attività nell’ospedale 'Giovanni Paolo II' di Sciacca, 2 al 'San Giovanni di Dio' di Agrigento ed 1 al 'Barone Lombardo' di Canicattì.

