Sicilia in zona gialla, i ristoratori riaprono anche ad Agrigento: "Ora basta con le chiusure"

Aperti, chiusi e poi riaperti ma solo fino alle 18. I ristoratori in formato «Start & Stop», come il sistema che arresta il motore dell’auto durante le fermate prolungate e lo riavvia poi rapidamente, si adeguano alle disposizioni e fanno di necessità virtù. Con il ritorno della zona gialla in Sicilia, anche i ristoratori agrigentini hanno riaperto al pubblico per il pranzo.

È il caso di Alberto e Chiara che nella via principale della città hanno investito aprendo un locale in stile vintage dove è possibile sia assaporare piatti di tradizione italiana come pasta alla carbonara e cacio e pepe, che pietanze a base di carne. «A pranzo stiamo andando bene - dice Chiara - tanto che abbiamo pensato di sopprimere il giorno di chiusura e allungare la settimana lavorativa. Vogliamo approfittare di questo momento di riapertura sia pure parziale».

