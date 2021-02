Agrigento, occhi puntati sull'impianto di Piano Gatta: attesi i risultati dell'Arpa

Fatte le dovute proporzioni Agrigento potrebbe avere la sua «Ilva» per le sorti dell’impianto di Piano Gatta che produce mattoni in un momento cruciale della sua storia. Dopo le sollecitazioni politiche si aspettano ancora i risultati della campionatura del nuovo rilevamento effettuato dall’Arpa. Per i risultati però bisognerà ancora aspettare, perché da quando la Regione ha tagliato le sedi periferiche dell’Arpa, i prelievi dovranno essere analizzati nella sede di Palermo.

Ma dopo che la questione è tornata nelle sedi istituzionali, l’attuale sindaco ha già avuto modo di farsi un quadro della situazione.

«La questione - dice Francesco Miccichè - risale al 2018, mi sono chiesto come mai in questi anni nulla sia stato fatto. Da molteplici controlli dell’Arpa - è emerso che l’impianto di Piano Gatta, avrebbe dovuto adeguarsi ad una serie di prescrizioni. Di questo abbiamo parlato anche con il prefetto. A questo punto restiamo in attesa della campionatura ma è evidente che se l’azienda non ha ottemperato alle misure previste sarà necessario prendere provvedimenti».

