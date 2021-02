Montevago, tirocini formativi per laureati: prevista indennità di partecipazione

Pubblicato il bando per 6 tirocini formativi e di orientamento al Comune di Montevago. Ne da notizia il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo. È un’iniziativa del Centro per l’impiego di Menfi per agevolare le scelte professionali dei giovani disoccupati. I tirocini sono rivolti ai laureati a qualunque Centro per l’impiego purché residenti a Montevago.

Avranno durata di 6 mesi prorogabili per altri 6. Prevista un’indennità di partecipazione di 300 euro mensili. Il periodo di inserimento in tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro. Il beneficiario conserva lo

status di disoccupato. Per 3 tirocini è richiesta la laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze dell’economia, Servizi sociali, Scienze e tecniche psicologiche.

