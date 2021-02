Stop ai guasti agli impianti, ad Agrigento si affida la manutenzione

Il sistema di videosorveglianza che presidia in vari punti la città dei Templi non farà più cilecca. Il Comune ha impegnato i soldi necessari ed ha deciso di affidare, in maniera diretta, alla ditta «Vigilate srl», con sede a Rezzano, il servizio di assistenza e manutenzione dei server degli impianti di videosorveglianza.

"Ad Agrigento è in funzione un sistema di videosorveglianza, i cui dati confluiscono tutti in un server utilizzato per la gestione ed estrapolazione delle registrazioni, collocato al comando della polizia locale – ha scritto il comandante dei vigili urbani: il colonnello Gaetano Di Giovanni - . Per mantenere l’efficienza del server di videosorveglianza è necessario provvedere ad un contratto di assistenza annuale con la ditta che curerà la manutenzione, provvedendo anche all’aggiornamento del software, con eccellenza professionalità, nonché tempestività negli interventi in caso di guasto o altro".

