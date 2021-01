Crisi Covid, nuovo Sos per sostenere il settore extralberghiero di Agrigento

L’associazione turistica Tante case tante idee ha espresso piena solidarietà alla iniziativa che sta portando avanti l’Associazione Bed and Breakfast di Agrigento, che è finalizzata alla richiesta di ottenere misure concrete e sostegno del settore extralberghiero da parte dell’amministrazione comunale. L’associazione Abba aveva lanciato l’Sos appena alcuni giorni or sono.

«La situazione di estrema difficoltà in cui versano le attività turistiche di cui siamo rappresentanti - ha dichiarato il presidente dell’associazione turistica agrigentina - non consente di temporeggiare ulteriormente. Ci aspettiamo di conseguenza una reale dimostrazione di attenzione e sensibilità verso questa parte rilevante del settore turistico-ricettivo agrigentino che non ha ricevuto aiuti di sorta. In un’ottica di collaborazione e dialogo avevamo a suo tempo invitato l’amministrazione a costituire una task force per avviare una riflessione su come fronteggiare insieme questo momento difficile. Siamo ancora in attesa di un segnale e di risposte riguardo le nostre richieste: tra queste l’annullamento della Tari, della tassa sulla pubblicità e di soggiorno e l’abbattimento dell’Imu».

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE