Mobilità sostenibile, il Comune di Agrigento rilancia i Bike Box

Nelle stazioni di Agrigento arrivano i “bike box” per favorire una mobilità intermodale e sostenibile. La giunta municipale di Agrigento recupera un progetto il cui bando è andato deserto già alla fine del 2019.

Dopo averlo rimodulato ed effettuato un ulteriore ribasso dell’importo iniziale ha bandito una nuova gara per la fornitura di n. 4 “Charging station” attrezzate per “bike sharing”, ovvero casette per bici con impianti di caricamento, che verranno istallate a piazza Marconi, piazza Sinatra, stazione bassa e via Nettuno a San Leone. Ma il progetto assicura l’assessore Gerlando Principato ha delle novità sostanziali.

«Il concetto di nuovo - spiega - non è associato solo alla gara che viene rifatta essendo andata deserta la precedente. Ma nuovo è anche il progetto, che non altera la conformità alle prescrizioni del fondo di finanziamento, ma introduce delle innovazioni».

