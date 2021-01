Agrigento, borse di studio da riscuotere: c'è tempo fino al 31 gennaio

Gli studenti delle scuole medie superiori individuati dalla Regione Siciliana come beneficiari per l’anno scolastico 2019-2020 che non hanno ancora usufruito delle borse di studio, hanno tempo fino al prossimo 31 gennaio per effettuare la riscossione.

Per percepire le borse di studio è necessario recarsi presso qualsiasi ufficio postale, senza necessità di utilizzare o esibire la Carta dello Studente, ma semplicemente richiedendo di incassare il «bonifico domiciliato» erogato dal ministero dell’Istruzione.

Per gli studenti maggiorenni che sono beneficiari della borsa di studio ministeriale è sufficiente presentarsi in un qualsiasi ufficio postale provvisto di documento d’identità e del proprio codice fiscale.

Per gli studenti beneficiari minorenni è necessario che un genitore si rechi in qualsiasi ufficio postale con loro con la documentazione richiesta. Si tratta delle borse di studio che il ministero ha assegnato agli studenti in condizioni economiche disagiate tramite gli elenchi individuati dalla Regione attraverso un apposito bando.

