La frana in viale della Vittoria ad Agrigento, via al progetto per il costone

Oltre 100 mila euro - 103.879,23 per la precisione - sono stati già accreditati dalla Tesoreria dello Stato. E palazzo dei Giganti li ha impegnati sul capitolo del bilancio comunale. Serviranno per la progettazione dei lavori di «Messa in sicurezza del versante a Nord Ovest delle palazzine del viale della Vittoria denominate Crea e del versante sottostante la via Picone, sottoposto a rischio idrogeologico R4/R3 e pericolosità P4/P3».

Le risorse finanziarie sono state assegnate la vigilia dell'Immacolata dal ministero dell'Interno, dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali -direzione centrale per la Finanza locale. Si tratta di somme per la progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza. Impegnati i soldi sul bilancio comunale, il settore Infrastrutture e Patrimonio, Protezione civile potrà procedere all'attivazione delle procedure finalizzate all'affidamento della progettazione per la messa in sicurezza di un'area già in parte interessata dagli interventi della Protezione civile per la messa in sicurezza del costone dopo il crollo del 2014. Nel luglio dello scorso anno, l'allora amministrazione Firetto aveva approvato il progetto di fattibilità di 2 milioni e 741 euro.

