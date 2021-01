Rifiuti, arrivano i fondi per i Centri comunali di raccolta agrigentini

Ci sono una serie di progetti di Comuni agrigentini nell’ambito dell’intervento da 21,4 milioni di euro per la realizzazione o il potenziamento dei centri comunali di raccolta rifiuti. È stata pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili.

L’intervento è inserito all’interno del Po Fesr 2014-2020, voluto fortemente dal governo Musumeci per potenziare la raccolta differenziata e aiutare gli enti locali nella gestione del servizio.

Per i centri comunali di raccolta di nuova realizzazione 1,195 milioni di euro a Castrofilippo, 975,633 a Cattolica Eraclea, 1,047 a Casteltermini, 744 ad Alessandria della Rocca, 1,044 a Santo Stefano di Quisquina. Per l’adeguamento o ampliamento dei centri comunali di raccolta 436 mila 802 euro per il potenziamento del centro comunale di raccolta dicontrada Perriera a Sciacca, 299,430 per quello di Menfi, 406,159 per Burgio. Ed ancora, 376,355 per Calamonaci. Sono 31 i progetti che beneficeranno del finanziamento regionale: nello specifico 17 istanze riceveranno 16 milioni per la costruzione di nuovi impianti, mentre altri 14 progetti accederanno a circa 5 milioni e 400 mila euro per il potenziamento, l’ampliamento e l’adeguamento di strutture esistenti.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento-Caltanissetta-Enna del Giornale di Sicilia.

