Ribera, le nuove case lacp pronte entro il mese di marzo

Ancora tre mesi di lavori e saranno completati gli alloggi popolari di largo Martiri di via Fani, a Ribera. "Resta confermato quanto ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone - dice il commissario dell'lacp di Agrigento, Gioacchino Pontillo - e cioè che le opere saranno completate entro marzo del 2021".

Ancora da definire la vicenda relativa alla perizia di variante, di circa 300 mila euro, nell'ambito delle somme a disposizione, per migliorare la dotazione idrica degli alloggi e per ulteriori lavori. Per l'Iacp adesso segue i lavori il nuovo dirigente del servizio tecnico, l'architetto Antonio Mameli."Dopo il periodo natalizio - dice Pontillo - è prevista un'ulteriore accelerazione dei lavori e poi sono in programma i collaudi".

