Sambuca, rimborsi della Tari per i commercianti

I titolari di attività commerciale o artigianale che operano a Sambuca e che durante i periodi di «lockdown» sono rimasti chiusi possono presentare richiesta di rimborso Tari 2019 fino ad un massimo del 50 per cento, entro oggi, 29 dicembre, alle ore 12. Le richieste possono anche essere presentate al comune o per via telematica all'indirizzo di protocollo@pec.comune.sambucadisicilia.ag.it

Lo ha ricordato ieri il sindaco, Leo Ciaccio. Sambuca è uno tra i Comuni agrigentini che ha pagato un prezzo altissimo alla pandemia e che proprio pochi giorni fa è riuscito ad azzerare i contagi. Dall'ultimo bollettino Asp risulta un solo positivo. Il contagio è awenuto negli ultimi giorni. Sambuca è riuscito a fronteggiare nei mesi scorsi una situazione particolare difficile ed è per questo che la gioia del sindaco è stata notevole nell'annunciare zero contagi pochi giorni prima dell'ultimo caso.

