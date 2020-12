L'Asp di Agrigento cerca dirigenti medici e specialisti

Due dirigenti medici per l’unità operativa di Pediatria degli ospedali di Canicattì e Licata; tre biologi, di cui due per Patologia clinica del «San Giovanni di Dio» di Agrigento e uno per il «Giovanni Paolo II» di Sciacca; un dirigente biologo per Medicina trasfusionale del nosocomio di Sciacca e uno per Terapia intensiva neonatale dell’ospedale del capoluogo. L’Asp di Agrigento, provando a garantire i livelli essenziali di assistenza, ancora una volta, prova a ricorrere agli incarichi a tempo determinato. Incarichi per fronteggiare un’adeguata turnazione e mantenere, appunto, i Lea.

Per Pediatria del «Barone Lombardo» e del «San Giacomo d’Altopasso» la proposta dei due incarichi è stata fatta dal direttore di Pediatria di Agrigento, Giuseppe Gramaglia. Anche in questo caso verrà prevista una clausola di risoluzione anticipata, a favore dell’Asp, nell’ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato, di procedure di comando o mobilità. Per quanto riguarda i dirigenti medici di Biologia, i tre nominati sono stati già individuati perché c’è una graduatoria dalla quale attingere.

