Danni del nubifragio del 2018: a Menfi arrivano 1,3 milioni

Il Comune di Menfi ha avviato le procedure di gara, in collaborazione con la centrale di committenza, Unione dei Comuni "Terre Sicane", per l'affidamento dei lavori, secondo le disposizioni della Protezione Civile, a seguito del nubifragio che ha interessato il territorio il 3 novembre 2018. Si tratta di interventi per complessivi 1,3 milioni di euro.

Riguarderanno il ripristino della pavimentazione stradale per un importo di 816.780 euro; il ripristino del depuratore comunale per 139.294 euro; il ripristino del sistema di utilizzo acque reflue per uso irriguo per 343.475 euro.

