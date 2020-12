Montevago, la Calcestruzzi richiama altri 4 dipendenti

Da 11 a 15 dipendenti, un'attività lavorativa che continua e che nel 2020 ha manifestato segnali di consolidamento alla Calcestruzzi Belice. "Un fatto molto positivo - dice Vito Baglio, segretario generale della Fillea Cgil di Agrigento - in un panorama di difficoltà per il mondo del lavoro, che premia le scelte compiute fino ad oggi".

Sono stati richiamati lavoratori che in passato avevano prestato servizi in quest'azienda e altri ancora per potenziare l'organico e fare fronte alle richieste ricevute. La vicenda Calcestruzzi Belice tiene banco ormai da qualche anno a Montevago e in particolare dal 2 gennaio del 2017 quando era stata bloccata ogni attività dopo la sentenza di primo grado, per un debito con l'Eni di 30 mila euro.

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola, edizione di Agrigento

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE