I titolari delle case vacanza di Agrigento al sindaco: "Più verde e meno imposte"

"Favorire la ricettività extra alberghiera". E' questo lo scopo di un incontro che si è svolto in municipio tra il sindaco di Agrigento Franco Miccichè ed una rappresentanza dell'associazione turistica "Tante Case Tante Idee".

A guidarla il presidente, Domenico Vecchio, il vice Michele Capraro, la segretaria Vanessa Zicari, Maria Lucia Capraro componente del direttivo e i soci Salvatore Patti, Danilo Zicari e Maurizio Crapanzano. Tutti sono titolari o gestori di strutture ricettive presenti nel territorio. Dell'associazione fanno parte molti operatori turistici non solo della città capoluogo ma anche della provincia.

Il presidente Vecchio ha presentato al capo dell'amministrazione comunale, l'associazione che crede fortemente nel turismo come vera industria per lo sviluppo e l'occupazione del territorio. E si è complimentato con il sindaco, a nome di tutti, per aver saputo in poco tempo cambiare il volto della città.

