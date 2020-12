Il depuratore costiero di Agrigento si farà: è in corso l'aggiudicazione dei lavori

Il nuovo depuratore a servizio della fascia costiera della provincia di Agrigento sarà realizzato. Lo assicura l’onorevole Giusi Savarino a seguito dell’audizione in commissione Ambiente e Territorio dell’Ars della quale è presidente. A fare il punto il commissario per la Depurazione, Maurizio Giugni e il sub commissario per la depurazione Sicilia, Riccardo Costanza.

La gara è in fase di aggiudicazione provvisoria. In provincia di Agrigento sono ben 8 gli interventi previsti per superare l’infrazione comunitaria sulla depurazione delle acque, per un investimento complessivo di circa 68 milioni di euro.

Oltre all’impianto di depurazione a servizio del Comune di Favara e della fascia costiera di Agrigento, sono previsti: il secondo modulo dell’impianto di depurazione di Sciacca e il completamento delle reti fognarie di Sciacca, Agrigento, Porto Empedocle e Ribera.

