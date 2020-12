Bollette idriche, arrivano i conguagli: ad Agrigento scoppia la polemica

Tariffe idriche e decreti ingiuntivi per i morosi tornano a dividere politici e gestori del servizio nell’Agrigentino. A far scoppiare la scintilla è stato il deputato regionale Carmelo Pullara che ha chiesto l’audizione in commissione Ambiente dell’Ars dell’assessore per l’Energia, dei dirigenti dell’Ati, dei commissari del servizio idrico e dei rappresentanti di Cittadinanzattiva.

« L’ex Girgenti acque – spiega Pullara - si adegua alle nuove tariffe deliberate dall’Ati e invia bollette idriche a conguaglio a decorrere dal gennaio 2018. I cittadini agrigentini si vedono recapitare in questi giorni bollette idriche maggiorate a seguito dell’adeguamento alle nuove tariffe. È chiaro che tutto questo grava sulle tasche dei cittadini, commercianti, imprenditori e amministratori di condomini che hanno fortemente e legittimamente contestato questi aumenti. Adeguamenti inopportuni e ingiusti soprattutto considerando il periodo drammatico e difficile che stiamo vivendo, anche dal punto di vista economico, a causa della pandemia Covid. Trovo legittima la protesta già fortemente penalizzate, che non sono in grado di affrontare gli adeguamenti a conguaglio e comprendo la rabbia di altrettante associazioni di consumatori che prospettano la possibilità di impugnare in massa le bollette ritenendole illegittime».

