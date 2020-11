Porto Empedocle, oltre 4 mila morosi della Tari

Prima 3.892 solleciti di pagamento da far recapitare a ciascun contribuente moroso per provare a recuperare – il totale è di 1.667.202 euro – la Tari 2016 non pagata. Adesso, 4.253 solleciti per il pagamento della Tari 2018 e 4.845 per quella del 2019.

Sarà un Natale e una fine dell’anno amarissima per tutti coloro che non sono in regola con i pagamenti della Tari e che, proprio in questi giorni, stanno vedendo notificarsi in casa gli avvisi per mettersi in regola con gli oneri tributari. Con la «lista di carico», approvata dal Comune, per la Tari 2019, l’ente mira a recuperare 2.065.532 euro.

Con quella dell’anno precedente, invece, dai 2.453 solleciti si proverà a far entrare nelle casse del Municipio il complessivo dovuto di 1.971.175 e u ro. Di fatto, dal Comune di Porto Empedocle, in questi giorni, partiranno 12.990 avvisi di pagamento per tentare l’ardua impresa di riscuotere ,in un’unica rata entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell’av v i s o 5.703.909 euro.

L'articolo nell'edizione di Agrigento-Caltanissetta-Enna del Giornale di Sicilia.

