Agrigento, ripartono i progetti per le vie di fuga del centro storico e di via Maddalusa

"Vie di fuga" del centro storico di Agrigento e di via Maddalusa per San Leone. Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, prova ad accorciare i tempi per la loro realizzazione e ieri mattina ha convocato una riunione operativa

Presenti il Genio civile, la Protezione civile, il Libero consorzio, Soprintendenza e Forestale. Hanno partecipato anche i vertici tecnici e amministrativi del Comune oltre che gli assessori tecnici. Si è discusso del progetto esistente di via di fuga del centro storico che è stato realizzato in via preliminare e prevede un tracciato che si inoltra da piazza don Minzoni, scende dalla discesa Seminario, poi s’inoltra per via Orti, zona Santa Croce fino alla parte finale di

via Garibaldi, dietro le case troglodite.

Più problematica è quella di San Leone che prevede l’accesso dal ponte di Maddalusa seguendo un tracciato parzialmente esistente e che si va ad innestare sulla strada statale 115 nei pressi di Villa Forgia.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE