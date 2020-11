La strada Ribera-Cianciana, via alla gara per affidare i lavori

Si potenzia la rete stradale interna tra Ribera e Cianciana. Entro il 16 dicembre si potranno, infatti, inviare le istanze per l’indagine di mercato, svolta in modalità telematica, della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria lungo la strada provinciale 32 “Ribera-Cianciana” fino all’innesto della statale 118.

Lo rende noto il Libero consorzio provinciale che aggiunge: «La progettazione dei lavori, realizzata dal settore “Infrastrutture stradali, è finalizzata all’eliminazione delle condizioni di pericolo e al ripristino dei cedimenti avvenuti nel tempo».

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento-Caltanissetta-Enna del Giornale di Sicilia.

