Campobello di Licata, niente assunzioni al Comune per due anni

«Disco verde» al Piano del fabbisogno di personale 2020-2021 al Comune di Campobello di Licata. L’amministrazione ha approvato il Piano delle assunzioni. Lo ha deliberato la Giunta municipale, riunitasi sotto la presidenza del sindaco Giovanni Gioacchino Picone, presso la sede municipale.

Per quest’anno non è prevista nessuna assunzione, ma saranno definite le procedure avviate lo scorso anno, già approvate dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali. Nel 2021 e l’anno successivo il piano non prevede alcuna assunzione.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE