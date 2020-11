Pochi netturbini ad Agrigento, la città resta sporca

Manca il personale necessario per garantire pulizia e decoro alla città. È emerso questo durante l’incontro - convocato per discutere dei «nodi» del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - fra i rappresentanti dell’amminist razione comunale, con in testa il sindaco Franco Miccichè, il vicesindaco Aurelio Trupia e i rappresentanti della Srr.

