Palma di Montechiaro avrà il suo porto turistico: progetto ammesso

Palma di Montechiaro avrà il suo porto turistico. Ma verrà anche ristrutturato e riqualificato, nonché messo in sicurezza, il molo Foraneo. Il ministero dell’Interno ha reso pubbliche le liste delle città italiane i cui progetti sono stati ammessi - avendo partecipato al bando - a finanziamento.

Arriverà 1.632.002 euro per la progettazione esecutiva del porto turistico a Marina di Palma e 329.987 euro per la progettazione esecutiva nonché la riqualificazione, ristrutturazione e messa in sicurezza del molo Foraneo e le strutture annesse.

Di fatto, Palma di Montechiaro - con un importo riconosciuto di 1.961.989 euro - si è collocata al quarto posto tra 4.150 progetti finanziati. Grande risultato per l’amministrazione comunale, guidata da Stefano Castellino, che raggiunge altri due obiettivi promessi in campagna elettorale. "Con questo riconoscimento - dice raggiante il sindaco Stefano Castellino - Palma potrà compiere un passo decisivo, per la realizzazione di infrastrutture cruciali, diventando parte a n c h’essa dell’ampio ventaglio di azioni amministrative già messe in atto per sostenere e realizzare il progetto Palma 2022". Castellino ha voluto ringraziare tutti gli impiegati comunali e, in particolare, i tecnici del settore Lavori pubblici che è guidato da Salvatore Di Vincenzo, la Giunta tutta ed i suoi collaboratori nonché i consiglieri. «Questa sinergia - conclude Castellino - ci permette di raggiungere notevoli traguardi"

