Sciacca, via al rifacimento del ponticello di contrada Carbone

Si pianifica il rifacimento del ponticello di contrada Carbone, a Sciacca, di fondamentale importanza per i collegamenti con la popolosa contrada saccense. L’opera sarà inserita nell’intervento di protezione civile per la "sistemazione della Foce di Mezzo, Baiata e Poio per la riduzione dei rischi idraulici residuali a seguito dell’evento meteorologico del novembre del 2016", un intervento da mezzo milione di euro.

Lo hanno comunicato il sindaco, Francesca Valenti, e l’assessore alla Protezione Civile, Roberto Lo Cicero, dopo avere avuto comunicazione dalla Regione Siciliana sull’iter dell’intervento: il dirigente generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile Salvatore Cocina ha costituito un gruppo di lavoro per l’espletamento delle attività connesse proprio all’attuazione dell’opera, per un importo complessivo stimato di 500 mila euro.

Responsabile unico del procedimento è stato nominato l’ingegnere Maurizio Costa, chiamato a eseguire nel più breve tempo possibile ogni azione prevista, a partire dalla progettazione esecutiva.

