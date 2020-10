Guasti all'acquedotto Voltano, lunedì restrizioni idriche nell'Agrigentino: ecco dove

Una nuova crisi idrica colpisce i comuni dell'Agrigentino. Secondo quanto comunicato dalla Gestione Commissariale del S.I.I. ATI AG9, nella giornata di lunedì 5 ottobre sarà ridotta la fornitura di acqua dalle 7 alle 20 per consentire la riparazione di due guasti sull’acquedotto Voltano, riscontrati in Contrada Canale (S. A. Muxaro) ed in Contrada Mulinazzo (Santo Stefano Quisquina).

In molti comuni sarà interrotta, dunque, la fornitura di acqua. Ecco quali: Agrigento (frazione di Giardina Gallotti e frazione di Montaperto); S. Angelo Muxaro; Joppolo Giancaxio; S. Biagio Platani; Raffadali; S. Elisabetta; Aragona; Comitini; Porto Empedocle (Zone Bellavista, Caliato e Utenze Voltano).

La fornitura di acqua sarà invece ridotta nei seguenti comuni: Favara; Agrigento (via Unità d’Italia, Fontanelle, San Michele, zona industriale e serbatoio Madonna della Rocca); Utenze Voltano.

Sulla base di quanto comunicato, la Gestione Commissariale precisa in una nota che "potranno verificarsi slittamenti e/o limitazioni sulla turnazione idrica prevista per le giornate del 05/10/2020 e del 06/10/2020, nei comuni interessati. Non appena ultimati gli interventi di riparazione, la fornitura tornerà regolare, normalizzandosi nel rispetto necessari tempi tecnici".

