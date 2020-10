Dl agosto, 3 milioni a Lampedusa e Sicilia per gestire i migranti

I Comuni di Lampedusa, Linosa ed altri centri siciliani riceveranno per il 2020 un contributo per la gestione anche da un punto di vista sanitario dei flussi migratori. La somma ammonta a 375.000 euro per ciascuno comune interessato, per un totale di circa 3 milioni.

Lo prevede un emendamento dei senatori siciliani di M5s (primo firmatario Pietro Lorefice) al decreto agosto. Il governo aveva presentato un emendamento che recepiva i contenuti di un altro decreto sulla ripresa dell'anno scolastico, che erogava delle facilitazioni tributarie agli operatori economici di Lampedusa e Linosa. I deputati siciliani di M5s hanno quindi presentato un sub-emendamento che prevede dei contributi ai Comuni, oltre che di Lampedusa e Linosa, anche di Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta.

© Riproduzione riservata