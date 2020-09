Sciaccamare, per la prima volta albergo aperto anche d’inverno

Anche quest'anno Sciaccamare è riuscita a garantire la stagione estiva seppur con numeri inferiori rispetto allo scorso anno (90 mila contro 280 mila). Da oggi rimane aperto solo il Torre del Barone e la novità è che questa struttura, per la prima volta, non chiuderà per la stagione invernale. "Quest’anno –dice il direttore, Calogero Napoli – abbiamo dovuto affrontare una stagione particolare con l’emergenza sanitaria che ha danneggiato gli spostamenti e dunque il turismo. Il risultato ottenuto è stato, comunque, importante e adesso ci proiettiamo verso questa nuova esperienza del Torre del Barone che rimarrà aperto durante l’inverno".

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia (di Giuseppe Pantano)

