Treni: stop per un anno ai collegamenti a Licata, Ravanusa, Campobello e Canicattì

A causa di interventi urgenti sulla tratta ferroviaria Gela-Caltanissetta, i collegamenti con Licata, Ravanusa, Campobello, Canicattì verranno congelati per un anno.

Disappunto da parte del portavoce del Comitato Pendolari per la tratta Gela-Caltanissetta, Giacomo Vivacqua, nel corso del tavolo tecnico presieduto dall’assessore Marco Falcone durante i lavori dell’Osservatorio regionale del trasporto ferroviario regionale.

Dall'assessorato rassicurano che è stato elaborato uno studio di fattibilità per lo sviluppo della tratta che al momento non si potrà realizzare con l’attuale Contratto di servizio per mancanza di risorse finanziarie. Nei prossimi giorni, in un apposito tavolo tecnico, sarà presentato lo studio ai comitati interessati.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

