Acli di Agrigento, il professore Stefano Urso riconfermato alla presidenza

Riconferma per il professore Stefano Urso alla presidenza delle Acli di Agrigento. “Ringrazio tutti i consiglieri in carica per la fiducia. Sono estremamente contento di continuare a guidare una Associazione come le Acli che nei loro 76 anni di storia hanno offerto alla propria utenza grandi professionisti al servizio dei cittadini".

"Dopo la fase di risanamento - commenta - stiamo crescendo in tutti i settori. Il prossimo quadriennio ci vedrà impegnati in una fase di rilancio sia nei nostri servizi tradizionali (Patronato, Acli Service, CAA, Acli Terra, Fap, CTA, Giovani delle Acli, Coordinamento donne Acli, Acli Colf, Unione Sportiva Acli) sia nei nuovi settori del lavoro, sempre aperti a chi ha necessità di conoscere nuove opportunità lavorative".

Urso conclude: "In un momento cosi estremamente difficile specie a causa della pandemia, tutti i nostri circoli con i loro operatori si sono attivati e si attiveranno per venire incontro alle tante richieste di tutti coloro che avranno realmente bisogno d’aiuto. Siamo orgogliosamente un presidio di legalità e di servizi per i cittadini in tutto il territorio della provincia agrigentina”.

